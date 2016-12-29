اتحاد جدة يواجه أتلتيكو بمناسبة الذكرى الـ90

يخوض اتحاد جدة مواجهة ودية أمام أتلتيكو مدريد الإسباني غدا الجمعة، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" بجدة، وذلك إحياء للذكرى الـ90 للنادي الغربي.

واستدعى مدرب أتلتيكو الأرجنتيني دييغو سيميوني، 20 لاعبا للمباراة، أبرزهم المهاجمان الفرنسي انطوان غريزمان والإسباني فرناندو توريس ومواطنه لاعب خط الوسط كوكي. ومن المقرر أن يشارك نجوم أتلتيكو في الشوط الأول، ويستبدلوا في الشوط الثاني.

وتحمل المباراة طابعا احتفاليا، إذ يسبقها مهرجان وعروض مرئية على شاشات الملعب.

وهي المرة الأولى التي يخوض فيها أتلتيكو مدريد، سادس ترتيب الدوري الاسباني، مباراة في السعودية. أما مدربه دييغو سيميوني، فيعود إلى المملكة للمرة الاولى كمدرب، بعدما شارك مع منتخب بلاده في النسخة الاولى من كأس القارات التي اقيمت عام 1993.

ويتولى سيميوني مسؤولياته في اتلتيكو منذ 2011، ووقع في مارس 2015 عقدا يربطه بالنادي حتى 2020. إلا أنه قلص في سبتمبر الماضي مدة العقد حتى يونيو 2018.

وهذا الأسبوع، أكد مسؤولون في النادي أن سيميوني (46 عاما) باق مع الفريق الموسم المقبل حتى نهاية عقده في يونيو 2018.

وأحرز سيميوني مع أتلتيكو لقب الدوري الإسباني في 2014، وقاده مرتين إلى نهائي دوري أبطال اوروبا في المواسم الثلاثة الاخيرة.

وتأسس الاتحاد، أول ناد كروي في السعودية، في يناير 1927. وأحرز لقب الدوري المحلي 8 مرات اخرها عام 2009، ولقب دوري ابطال اسيا مرتين عامي 2004 و2005 وحل وصيفا عام 2009، ونال لقب كأس الكؤوس الآسيوية عام 1999، وشارك في بطولة العالم للأندية عام 2005 حيث حل رابعا.