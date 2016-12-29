الشباب يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات

يسعى الشباب إلى استعادة نغمة الانتصارات، حينما يستضيف الباطن على استاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في حين يتطلع الرائد لاستغلال الوحدة في المرحلة 15 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وعلى استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، يسعى الشباب للعودة إلى طريق الانتصارات حينما يستضيف الباطن.

وفقد الشباب نغمة الانتصارات منذ المرحلة الثامنة، حينما فاز على الفيصلي وابتعد عنها في المراحل الـ6 الماضية بعد تعادله في 5 مواجهات أمام الوحدة والرائد والنصر والاتفاق والقادسية، وخسر مواجهة جاره الهلال 3-صفر ليحتل المركز الخامس برصيد 22 بنقطة بفارق 12 نقطة عن الهلال المتصدر.

وفي المقابل، يبحث الباطن عن مواصلة ابتعاده عن مناطق الخطر، لاسيما بعد خسارته أمام الهلال 2-صفر في المرحلة السابقة ليتوقف رصيده عند 13 نقطة في المركز العاشر بفارق 5 نقاط عن الفتح متذيل الترتيب.

وعلى استاد الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، يتطلع الرائد لاستغلال ظروف الوحدة واقتناص ثلاث نقاط جديدة تعيد الفريق إلى سكة الانتصارات.

وقدم الرائد أداءً لافتاً في مواجهته أمام مضيفه الاتحاد 3-2 بعد أن كان قريباً من الخروج فائزاً بالمواجهة بعد أن نجح بقلب تأخره مطلع الشوط الثاني، ليبقى في المركز الثامن برصيد 16 نقطة وبفارق نقطتين عن غريمه التقليدي التعاون صاحب المركز السابع.

وعلى الطرف الآخر، يسعى الوحدة إلى تضميد جراحه بعد أن تردت نتائجه في المراحل الـ7 الأخيرة.

ولم يعرف الوحدة سكة الانتصارات، منذ آخر فوز حققه والذي كان على حساب الباطن في المرحلة السابعة 5-1، بعد أن تلقى بعدها 6 خسائر وتعادل و5 منها متتالية أمام الخليج والفتح والهلال والقادسية وأخيراً التعاون ليتراجع إلى المركز قبل الأخير برصيد 10 نقاط وبفارق نقطتين عن الفتح متذيل الترتيب.