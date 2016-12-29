الفيصلي يضمد جراحه بثلاثية في شباك القادسية

ضمد الفيصلي جراحه بعدما حقق انتصاراً ثميناً على حساب ضيفه القادسية 3-2 على ستاد الملك سلمان بالمجمعة، في افتتاح المرحلة 15 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

ونجح الفيصلي بالعودة مجدداً إلى نغمة الانتصارات التي توقفت في المراحل العشر الأخيرة، إذ أن آخر انتصار له كان بقيادة مدربه السابق ومدرب القادسية الحالي هيلو دوس انغوس، والذي كان على حساب الوحدة في المرحلة الرابعة.

وشهد الشوط الأول اثارة كبيرة بعد أن تبادل الفريقان الهجمات منذ انطلاقته، ونجح الضيوف بتسجيل هدف السبق بعد مرور 18 دقيقة عن طريق مدافعه عبدالمحسن فلاتة الذي تابع رأسية زميله العراقي سعد الأمير العائدة من القائم الأيمن للحارس مصطفى ملائكة ليضع الكرة في الشباك الخالية.

وفرض الفيصلي سيطرته وبدأ البحث عن هدف التعادل وكان قريباً من ذلك عند الدقيقة 33 حينما حصل لاعبه البرازيلي غوستافو لويزنهو على ركلة جزاء إلا أن فشل في وضعها بالشباك.

ونجح البرازيلي لويزنهو بتعويض اخفاقه بتسجيل ركلة الجزاء، حينما نجح بتسجيل هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة حينما حول عرضية مواطنه ايفيرالدو ستوم برأسه في شباك الحارس محمد عسيري.

وفي الشوط الثاني، واصل الفيصلي هجومه وسنحت له فرصة خطيرة لمدافعه محمد سالم الذي ارتقى لعرضية زميله عبدالله المطيري وحول الكرة برأسه نحو مرمى القادسية إلا أنها أصابت القائم الأيمن.

وعند الدقيقة 67 ترجم البرازيلي ايفيرالدو ستوم لاعب الفيصلي أفضلية فريقه حينما نجح بتسجيل الهدف الثاني بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك حارس القادسية محمد عسيري.

وواصل الفيصلي أفضليته وكان قريباً من تسجيل الهدف الثالث حينما أهدر مدافعه البرازيلي رافائيل برغر هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة من زميله عبدالله المطيري على قوس منطقة الجزاء ليسدد الكرة قوية إلا أنها ذهبت خارج الخشبات الثلاث.

وعند الدقيقة 85 نجح البرازيلي ايفيرالدو ستوم نجم اللقاء بتسجيل الهدف الثالث بعدما ارتقى لعرضية زميله وسام سويد وحول الكرة برأسه في شباك القادسية.

وقبل نهاية المباراة بدقيقة، نجح القادسية بتسجيل هدفه الثاني عم طريق لاعبه متعب النجراني الذي حول عرضية زميله العراقي سعد الأمير بقدمه في مرمى القادسية.

وبهذه النتيجة ارتقع رصيد الفيصلي إلى 14 نقطة متقدماً إلى المركز التاسع مؤقتاً، في حين بقي القادسية على رصيده السابق 13 نقطة متراجعاً إلى المركز العاشر.‬

