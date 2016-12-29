غلطة سراي يعلن عن موعد وصوله إلى الدمام

تقرر أن يصل فريق غلطة سراي التركي، إلى الدمام في الثامن من يناير المقبل، استعدادا لمواجهته الودية مع الاتفاق في اليوم التالي.

ويؤدي غلطة سراي تدريبا واحدا صباح يوم المباراة، على ملعب الأمير محمد بن فهد.

وفي المقابل، واصل فريق الاتفاق تدريباته الأربعاء استعدادا لمواجهة النصر ضمن المرحلة الخامسة عشرة من دوري جميل للمحترفين، حيث اكتفى مدرب الفريق الإسباني خوان كارلوس غاريدو بفترة تدريبية واحدة ركز فيها على الجانبين البدني والخططي.

وانضم لاعب الوسط محمد كنو لتدريبات الفريق بعد تعافيه في الوقت الذي أظهر فيه مدافع الفريق عمر السنين جاهزية تامة بعد تجاوزه لحالة الإجهاد التي تعرض لها.