فان مارفيك يستدعي الدوسري والنجعي لقائمة الأخضر

استدعى الهولندي، فان مارفيك، المدير الفني للمنتخب السعودي، ثنائي النصر عبدالرحمن الدوسري وسامي النجعي، وأعاد عبدالفتاح عسيري وأحمد عسيري إلى القائمة المكونة من 28 لاعباً لمعسكر الأخضر الذي سيقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وسيخوض الأخضر مواجهتين وديتين الأولى في العاشر من يناير أمام منتخب سلوفينيا، فيما سيلاقي في المواجهة الثانية منتخب كمبوديا في الرابع عشر من الشهر نفسه.

وضمت القائمة في مركز حراسة المرمى، ياسر المسليم، محمد العويس، وليد عبدالله، عساف القرني.

وفي خانة الدفاع، حسن معاذ، ياسر الشهراني، محمد البريك، عمر هوساوي، أسامة هوساوي، أحمد عسيري، محمد آل فتيل، منصور الحربي، حسن كادش.

واستعان في خانة الوسط باللاعبين سلمان الفرج، عبدالملك الخيبري، عبدالمجيد الرويلي، تيسير الجاسم، حسين المقهوي، عبدالرحمن الدوسري، سامي النجعي، يحيى الشهري، عبدالفتاح عسيري، نواف العابد، سلمان المؤشر، فهد المولد.

وفي الهجوم وقع الاختيار على الثلاثي محمد السهلاوي، نايف هزازي، ناصر الشمراني.