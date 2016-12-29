فقيه يدعم الوحدة بـ200 ألف ريال

عقد هشام مرسي، رئيس نادي الوحدة، مساء الخميس، اجتماعا خاصا بمجموعة من أعضاء الشرف يتقدمهم السفير محمد الطيب، وعبد المعطي كعكي، رئيس النادي السابق، وعبد الله فدعق، وبحضور المهندس محمد سمرقندي نائب الرئيس.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عددا من الجوانب التي تتعلق بأوضاع النادي واحتياجاته خلال المرحلة المقبلة، ووضع الحلول المناسبة التي تساهم في عودة الأمور إلى مسارها الطبيعي وإدخال البهجة من جديد على نفوس الجماهير.

وتسلمت إدارة النادي دعما ماليا من الشيخ عبدالرحمن فقيه بقيمة 200 ألف ريال سعودي، لدعم النادي خلال المرحلة المقبلة.

كذلك وعدت مجموعة من أعضاء الشرف بتقديم مكافأة فوز للفريق الأول لكرة القدم، في حال تجاوز فريق الرائد في المباراة المقررة غدا الجمعة ضمن منافسات المرحلة الخامسة عشر من الدوري.