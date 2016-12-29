ماهي آلية انتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم؟

في انتخابات نهاية ديسمبر الجاري، وتحديدا يوم السبت، 47 عضوا يحق لهم التصويت، يمثلون الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم.



هؤلاء الـ47 عضوا يمثلون الآتي:

14 عضوا يمثلون أندية الدرجة الممتازة، المعروف حاليا بدوري جميل.

10 أعضاء يمثلون أندية الدرجة الأولى، من أصحاب المراكز العشرة الأولى في الموسم الرياضي الذي يسبق اجتماع الجمعية العمومية، أي من الموسم الماضي.

9 أعضاء يمثلون أندية الدرجة الثانية من أصحاب المراكز التسعة الأولى.

8 أعضاء يمثلون أندية الدرجة الثالثة المتأهلين لتصفيات دورة الصعود في الموسم الرياضي، الذي يسبق اجتماع الجمعية العمومية، ويضاف إليهم عضو واحد يمثل رابطة دوري المحترفين السعودي و 5 أعضاء يمثلون اللجنة الأولمبية السعودية.

عملية التصويت ستتم يدويا بواسطة الاقتراع السري، وتوضع بطاقات الاقتراع في صناديق شفافة، ويتم استدعاء أعضاء الجمعية العمومية من قبل لجنة الانتخابات بحسب الحروف الأبجدية، وسيقوم كل عضو دون كتابة اسمه باختيار مرشحه سواء الرئيس أو نائب الرئيس أو أعضاء مجلس الإدارة.

ولن تتم عملية التصويت والانتخاب إلا بحضور أغلبية أعضاء الجمعية العمومية، وفي حال عدم الاكتمال يتم عقد جمعية عمومية أخرى خلال 24 ساعة.

وفيما يخص آلية الانتخاب، ستكون البداية بالتصويت للرئيس، وفي حال لم يتجاوز أي من الـ4 نسبة الثلثين، سيتم استبعاد الأقل حصولا على الأصوات والاتجاه إلى المرحلة الثانية وهي الفوز بالأغلبية أي 50%، وفي حال تساوي مرشحين سيتم استبعاد الأقل والاتجاه إلى المرحلة الثالثة، وإذا استمر التعادل سيتم اللجوء إلى القرعة وهي آخر مراحل الانتخاب.

بعد انتخاب الرئيس، سيتم الذهاب إلى انتخاب نائب الرئيس، وهنا يتنافس على هذا المنصب 3 أسماء هم "ياسر المسحل، رئيس رابطة دوري المحترفين وخالد الثنيان، ومحمد الدوسري، ويبدو هنا اتجاه المسحل بالاكتساح نحو مقعد نائب الرئيس من الجولة الأولى، بسبب اتفاق أندية دوري جميل وأندية الدرجة الأولى.

المرحلة الثالثة والأخيرة، في الانتخابات هي التصويت لأعضاء مجلس الإدارة، وهنا سيضاف إلى قائمة المرشح المكونة من 4 أسماء، 4 أسماء أخرى، من أصل 13 مترشحا، ولكن التوقعات تشير إلى فوز عبد الله البرقان، وخالد المقرن، ومريح المريح، بشكل مباشر، فيما سيتنافس أحمد العقيل، وخالد الزيد، على المقعد الأخير، ليضافون إلى الرئيس ونائب الرئيس، والـ4 القادمين مع رئيس الاتحاد الجديد.

وآخر المناصب في الاتحاد السعودي، هو منصب الأمين العام للاتحاد، وهذا المنصب يتم بالتعيين من قبل رئيس الاتحاد، ولا يكون ذلك إلا في أول اجتماع لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد بعد الانتخاب، وكذلك الأمر فيما يخص لجان كرة القدم.

