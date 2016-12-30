اتحاد جدة يخسر ودية أتلتيكو في "احتفالية" الـ90

خسر اتحاد جدة مواجهته الودية أمام أتلتيكو مدريد الإسباني 3-2 الجمعة، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" بجدة، وذلك في المواجهة التي أقيمت بمناسبة مرور 90 عاما على تأسيس النادي الجداوي.

وجاءت أهداف "الاحتفالية" الاتحادية من إمضاء اللاعبين خوان فران، فيرناندو توريس، وفارغاس لأتلتيكو، والمصري محمود كهربا، وأحمد عكايشي للاتحاد.

وكان الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو، قد استدعى 20 لاعبا للمباراة، أبرزهم المهاجمان الفرنسي انطوان غريزمان والإسباني فرناندو توريس ومواطنه لاعب خط الوسط كوكي.

وهي المرة الأولى التي يخوض فيها أتلتيكو مدريد، سادس ترتيب الدوري الاسباني، مباراة في السعودية. أما مدربه دييغو سيميوني، فيعود إلى المملكة للمرة الأولى كمدرب، بعدما شارك مع منتخب بلاده في النسخة الاولى من كأس القارات التي أقيمت عام 1993.