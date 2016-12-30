الشباب يستعيد نغمة الانتصارات على حساب الباطن

استعاد الشباب نغمة الانتصارات بعد فوزه الصعب على ضيفه الباطن 3-1 على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في المرحلة الـ15 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

ووضحت رغبة الشباب بتسجيل هدفٍ مبكر، حينما فرض سيطرته على الضيوف الذين اعتمدوا على إغلاق مناطقهم الدفاعية، ومباغتة مضيفهم بالهجمات المرتدة.

وسنحت فرصة ثمينة للشباب للاعبه عبدالعزيز البيشي، الذي تلقى تمريرة متقنة من زميله عبدالله السبيعي، ليواجه المرمى ويسدد الكرة خارج الشباك.

وانتظر الشباب حتى الدقيقة 37 التي شهدت افتتاحه للتسجيل عن طريق قائده أحمد عطيف، الذي أكمل تمريرة زميله عبدالمجيد الصليهم ليضع الكرة في الشباك.

وفي الشوط الثاني، واصل الشباب سيطرته وكاد قائده أحمد عطيف يضيف الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة من زميله عبدالمجيد الصليهم أمام المرمى ليسدد الكرة إلا أنها أصابت القائم الأيمن للحارس مزيد فريح.

وحاول الباطن الرد على هجوم الشباب، وكاد مهاجمه البرازيلي جورجي سيلفا الذي تلقى تمريرة من زميله وليد العنزي ليراوغ المدافع عبدالله الفهد وسدد الكرة قوية اعتلت شباك الحارس منصور جوهر.

وعند الدقيقة الـ 58 تمكن اللاعب عبدالعزيز البيشي من تسجيل الهدف الثاني الذي استغل تمريرة زميله أحمد عطيف الذكية وواجه المرمى ووضع الكرة في شباك الحارس مزيد فريح.

وبدأ الباطن بتبادل الهجمات مع الشباب، وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه البرازيلي جورجي سيلفا، الذي حول عرضية زميله بندر ناصر بقدمه نحو مرمى الشباب لتجد الحارس منصور جوهر الذي أبعدها بصعوبة.

ورد الشباب سريعاً على الباطن، وأهدر مدافعه عبدالله الاسطا هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة من زميله عبدالله السبيعي ليواجه المرمى إلا أنه سدد الكرة في الشباك الجانبية.

وحاول الباطن تكثيف هجماته على الشباب، وسنحت له فرصة خطيرة حينما تلقى مهاجمه سهو المطيري تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله البرازيلي جورجي سيلفا الا أنه فشل في ترويض الكرة لتصل بسهولة الى دفاع الشباب.

وعند الدقيقة 90 آمن المدافع عبدالله الأسطا تقدم فريقه حينما نجح بتسجيل الهدف الثالث بعدما حول عرضية زميله عبدالعزيز البيشي برأسه في شباك الباطن.

وعند الدقيقة 90+2 أضاع مهاجم الباطن سهو المطيري فرصة تسجيل هدف تقليص الفارق، بعدما أهدر ركلة جزاء التي تصدى لها حارس الشباب منصور جوهر.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الشباب إلى 25 نقطة في المركز الخامس، وبقي الباطن على رصيده السابق 13 في المركز 11 مؤقتاً.