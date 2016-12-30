الوحدة يضمد جراحه بفوز صعب على الرائد

ضمد الوحدة جراحه بعد نجاحه بقلب الطاولة أمام ضيفه الرائد، في المباراة التي انتهت 2-1 والتي احتضنها استاد الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، في المرحلة 15 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

ونجح الوحدة في إيقاف مسلسل الخسائر الذي لازمه في المراحل الخمس الماضية، ليحقق فوز غاب عن الفريق منذ انتصاره على الباطن في المرحلة السابعة ليتقدم إلى المركز 11 مؤقتاً برصيد 13 نقطة.

في حين واصل الرائد تراجعه بعد تلقيه الخسارة الثانية على التوالي، ليبقي على رصيده السابق 16 نقطة في المركز الثامن وبفارق نقطتين عن مناطق الخطر.

وغلب الحذر على أداء الفريقين في الشوط الأول، إذ لم تسجل أي هجمة خطيرة على مرمى كلا الفريقين.

في الشوط الثاني والذي بدأه الرائد مهاجماً، بحثاً عن هدف ونجح في ذلك عند الدقيقة 66 حيث سجل هدافه الغيني إسماعيل بانغورا.

وانتظر الوحدة حتى الدقيقة 73 والتي شهدت تسجيله هدف التعادل عن طريق مهاجمه مختار فلاتة، الذي ارتقى لعرضية زميله عبدالله الشامخ ليحول الكرة برأسه في شباك الحارس متعب شراحيلي.

وعند الدقيقة 84 اضطر الرائد لإكمال المباراة بعدما طرد مدافعه أحمد الحبيب لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

ونجح الوحدة في استغلال نقص الرائد سريعاً، بعدما نجح مدافعه الخبير كامل الموسى بتسجيل هدف الفوز عند الدقيقة 86 حينما حول عرضية زميله وليد محبوب برأسه في مرمى الرائد.