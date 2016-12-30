دياز: سنسعد جماهيرنا بعد خسارة "الديربي"

أكد الأرجنتيني رامون دياز، مدرب الهلال، على جاهزية فريقه واستعداده الأمثل خلال الفترة الماضية، وذلك تحضيرا لمواجهة ضيفهم التعاون غدا السبت ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة من دوري جميل للمحترفين.

وأشار دياز إلى أنه يعلم مدى أهمية المباراة، كون فريقه يتصدر ترتيب الدوري، وسيسعى للمحافظة على الصدارة والعودة لتقديم مستويات متميزة بعد الخسارة الماضية في كأس ولي العهد أمام جاره النصر .

وقال دياز- خلال المؤتمر الصحافي: "عودة اللاعب نواف العابد مهمة جدا للهلال، اللاعب سيكون إضافة قوية لخط وسط الفريق في لقاء الغد".

وعن التحضير النفسي للفريق بعد خسارته في مواجهة النصر، زاد: "يجب أن نفرق في البداية بين بطولة كأس ولي العهد، ومسابقة الدوري، ففي اللقاء الماضي بكأس ولي العهد لم يكن الفريق في يومه، هذا أمر انتهى بالنسبة لنا، هي كبوة جواد يمكن أن يمر فيها أي فريق، ونسعى للعودة لتقديم المستويات المتميزة وإسعاد الجماهير بتحقيق الفوز".