غاريدو: سأطور قدرات لاعبي الاتفاق

أثنى الإسباني خوان غاريدو، مدرب الاتفاق، على أداء وجدية لاعبي فريقه وقدرتهم على التطور والتجاوب معه، مؤكداً أن عناصر الفريق يتمتعون بمستوى عال من الانضباط والاحترافية.

وخسر الاتفاق من الأهلي 1 - 4 في الجولة الرابعة عشرة من دوري جميل للمحترفين، ويستعد حاليا لمواجهة النصر بعد غد الأحد في الجولة الخامسة عشر.

وقال غاريدو في المؤتمر الصحافي الخاص بموقعة النصر: "يجب ألا نعتمد على نتيجة مباراة واحدة في تقييم اللاعبين، نحن نقوم ببناء فريق احترافي على المدى البعيد، وهذه المنهجية التي نعمل عليها".

وأكد غاريدو المضي في مشروع بناء الفريق قائلا: "أرى الإصرار لدى أعضاء مجلس الإدارة للسير في مشروع البناء لصناعة فريق منافس يحقق تطلعات الجماهير".

وأضاف: "سنرى تغيرات مختلفة في الفريق خلال الشهر المقبل، منها التعاقد مع لاعبين أجنبيين".

وأشار غاريدو لضرورة تحسين عدد من الجوانب في آداء الفريق، وقال: "هناك أمور ننفذها بشكل جيد مثل السيطرة والاستحواذ في الملعب، ولكن تظل بعض الجوانب التي نحتاج لتحسينها مثل الجانب الدفاعي واستغلال الفرص الهجومية بفاعلية أكبر".