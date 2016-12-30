"العربية" تكشف الأصوات التي حصل عليها المرشحون الـ4

توقعت مصادر إحصاء خاصة لـ"العربية"، أن لغة الأرقام المبدئية لم تعطِ أياً من المرشحين ثلثي الأصوات، لذا لابد من جولة ثانية يستبعد منها الأقل أصواتا، ولذلك فإن الوصول إلى الكرسي يتطلب تحقيق نصاب الأغلبية العادية، وإن لم يحصل أحدهم على هذه الأغلبية، فإن جولة ثالثة من التصويت ستقام.

أندية دوري المحترفين السعودي، 14 فريقا، سيذهب فيها صوت الهلال لصالح عادل عزت، فيما سلمان المالك كسب صوت الأهلي، أما عن صوت اتحاد جدة، فهو متأرجح بين صندوق اقتراع عزت والمعمر، أصفر الرياض مال لصالح سلمان المالك، ومثله نظيره الشبابي، والتعاون صوته ذهب لصندوق عادل عزت، أما عن جاره القصيمي الرائد فسينتخب المعمر، وصوت القادسية سيذهب للمالك، وجاره الخليج سينتخب المرشح عادل عزت، وسيتوجه الفيصلي لصندوق اقتراع المعمر، فيما صوت نجران متأرجح بين المالك والمعمر، والأول أقرب، نادي الفتح سيصوت لعزت، وجاره هجر أيضا، فيما صوت الوحدة سيكون من نصيب المالك.

وعلى صعيد أندية الدرجة الأولى، سيذهب صوت الاتفاق للمرشح عادل عزت، والباطن سينتخب خالد المعمر، أما العروبة فصوته حُسم أخيرا لعادل عزت، أما عن المرشح الآخر سلمان المالك ضمن أصوات ضمك، إلى جانب ناد آخر هو الجيل، بالإضافة إلى صوت نادي الشعلة، وسينتخب الطائي المعمر، ومثله الوطني الذي يتخذ من تبوك مقرا له، أما الفيحاء فسيصوت للمالك، أما أحد فلم يقنعه رئيُسه السابق أبو عظمة، واختار عادل عزت بدلا منه.

وعلى صعيد أندية الدرجة الثانية، كسب المالك صوت العدالة، إلى جانب النادي الحائلي الجبلين، وحطين الذي يتواجد على ضفاف البحر الأحمر في جيزان، القيصومة ورقة اقتراعه منقسمة بين المالك وعزت ولا يمكن حسمه، سلمان المالك تمكن أيضا من نيل ثقة البدائع، إلى جانب نادي المزاحمية، فيما سيصوت سدوس لرئيسه السابق للمرشح خالد المعمر، والكوكب سيذهب صوته إلى عزت.

وعلى صعيد أندية الدرجة الثالثة، إدارة الثقبة قررت أن تعطي صوتها للمالك، ومثلها نظيرتها الأمل، فيما سيتجه صوت القارة نحو صندوق عادل عزت، ونادي الصقور ورقة ترشيحية مقسومة بين المالك والمعمر، جدة أو الربيع سابقا تصويته حائر بين لاعب سدوس السابق خالد المعمر، وسلمان المالك وإن كان الأخير هو الأوفر حظا، فيما كسب المعمر صوت التسامح، بينما ذهب صوت النادي الواقع في مدينة النماص "السروات " لحملة عزت، وأخيرا ذهب صوت العين لصندوق المالك الانتخابي.

رابطة دوري المحترفين التي يمثلها سعد اللذيذ، إلى جانب الأصوات الأولمبية الـ5 ستذهب لعادل عزت، لغة الأرقام المبدئية لم تعطِ أياً من المرشحين ثلثي الأصوات، إذا لا مفر من جولة ثانية يستبعد منها الأقل أصواتا، ولذلك فإن الوصول إلى الكرسي يتطلب تحقيق نصاب الأغلبية العادية ( النصف + 1) في الجولة الثانية، وإن لم يحصل أحدهما على هذه الأغلبية، فإن جولة ثالثة من التصويت ستقام، ومنها سيستبعد من حصل على أصوات أقل في الجولة الثانية، وحينها لا يبقى إلا صاحبا الأصوات الأكثر فيُنصب واحد منهما رئيسا بالأغلبية وإذا تساويا تحسم الجولة الرابعة بالقرعة.