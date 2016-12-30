الهلال يواجه التعاون بحثاً عن تأكيد الصدارة

يسعى الهلال إلى تأكيد صدارته حينما يستضيف التعاون، يوم السبت، على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في حين يبحث وصيفه أهلي جدة عن مواصلة انتصاراته حينما يواجه ضيفه الفتح الجريح، في المرحلة الـ 15 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وعلى ستاد الأمير فيصل بن فهد، يسعى الهلال إلى استعادة توازنه عقب خروجه من كأس ولي العهد أمام غريمه التقليدي النصر، والتمسك بصدارة دوري جميل حينما يستضيف التعاون.

وخرج الهلال يوم الاثنين الماضي من كأس ولي العهد بعد خسارته من غريمه التقليدي النصر 2-صفر ليبتعد لأول مرة منذ 9 مواسم متتالية عن نهائي المسابقة.

ويأمل الهلال، في أن يحافظ الفريق على صدارة الدوري التي وصل إليها بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بخصم ثلاث نقاط من اتحاد جدة المتصدر بسبب مطالبات مالية بعد نهاية المرحلة الـ 14 الأسبوع الماضي.

ويخشى الأرجنتيني رامون دياز، مدرب الهلال، في أن تؤثر الغيابات على مستوى فريقه، إذ إنه سيفقد الثنائي سلمان الفرج والبرازيلي كارلوس ادواردو الموقوفين بقرار من لجنة الانضباط، إضافة إلى تأكد غياب المدافع عبدالله الحافظ بسبب تعرضه لكدمة في الكتف في مواجهة النصر الماضية، إلا أنه استعاد لاعبه نواف العابد بعد شفائه من الإصابة.

وفي المقابل، يتطلع التعاون إلى مواصلة تقدمه في سلم الترتيب عقب فوزه على ضيفه الوحدة 3-1 في المرحلة الماضية، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز السابع وبفارق 3 نقاط عن الاتفاق السادس.

وعلى ستاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، سيكون الأهلي مرشحاً فوق العادة لتحقيق 3 نقاط جديدة حينما يستضيف الفتح منذيل الترتيب.

ويأمل الأهلي في تضميد جراحه عقب خسارته من أمام غريمه التقليدي الاتحاد يوم الثلاثاء الماضي ليخرج من كأس ولي العهد.

واستفاد الأهلي من قرار خصم فيفا من رصيد غريمه التقليدي ليتقدم إلى المركز الثاني برصيد 31 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن المتصدر الهلال وفارق الأهداف عن الاتحاد الثالث.

وعلى الطرف الآخر، ستكون مهمة الفتح صعبة للغاية، وهو مرشح لتلقي خسارة جديدة ستصعب مهمته في البقاء هذا الموسم.

وتلقى الفتح 8 خسائر مقابل فوز وحيد و5 تعادلات وضعته في المركز الأخير برصيد 8 نقاط وبفارق نقطتين عن الوحدة صاحب المركز قبل الأخير.