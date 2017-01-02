الاتحاد يسعى لتضييق الخناق على الهلال بنقاط الخليج

يسعى اتحاد جدة إلى تضييق الخناق على المتصدر الهلال، حينما يستضيف الخليج على ستاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة، في ختام المرحلة 15 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وفقد الاتحاد صدارته الأسبوع الماضي بقرار انضباطي من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بخصم ثلاث نقاط من رصيده، بسبب مطالبات مالية للاعب الأرجنتيني مانسو ليبتعد حالياً بـ6 نقاط عن الهلال.

وستكون المباراة مهمة للاتحاد لتحقيق انتصاره السادس على التوالي، لاسيما أن الدوري سيتوقف بعد هذه المرحلة قرابة 22 يوماً لمشاركة المنتخب السعودي في معسكر إعدادي لاستكمال مشوار التصفيات النهائية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018.

ويعيش الاتحاد أوضاعاً فنية مميزة مع مدربه التشيلي سييرا، بعدما نجح الفريق بالتأهل لنهائي كأس ولي العهد بفوزه الثلاثاء الماضي على غريمه التقليدي الأهلي 3-2 ليكسر عقدة الانتصار على جاره التي لازمته في آخر 13 مواجهة بينهما.

ويدخل الاتحاد المباراة على وقع احتفاليته بمرور 90 عاماً على تأسيس النادي والتي التقى من خلالها نادي العاصمة الإسباني اتليتكو مدريد يوم الجمعة الماضي والتي خسرها 3-2.

ويسعى الاتحاد إلى مواصلة الانتصارات وتحقيق ثلاث نقاط جديدة تصعد به إلى المركز الثالث الذي خطفه النصر بعد فوزه أمس على ضيفه الاتفاق 3-2 ليرفع رصيده إلى 32 نقطة.

وفي المقابل يبحث الخليج عن ثلاث نقاط ستبعده قليلاً عن مناطق الخطر، إذ يحتل الفريق المركز 13 برصيد 12 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الفتح متذيل الترتيب.

وقدم الخليج مستويات متذبذبة في المباريات السابقة، إذ إن الفريق ينتصر في مرحلة أو ويتعادل ويخسر في المرحلة التي تليها بقيادة مدربه التونسي جلال قادري.

وستكون أمام الخليج فرصة في حال تحقيقه ثلاث نقاط أمام مضيفه الاتحاد، إذ أن الفريق سيتقدم أربع مراكز وتحديداً الى المركز التاسع وهو ما سيعطي الفريق دفعةً معنوية خلال فترة التوقف التي ستمتد قرابة 22 يوماً.