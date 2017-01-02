بيسيرو يتولى تدريب الشارقة لمدة 6 أشهر

أعلن نادي الشارقة الإماراتي تعاقده رسميا مع المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو، ليتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للمدرب اليوناني جيورجيوس دونيس، الذي أعلن النادي إنهاء تعاقده أمس الأحد.

وقال عضو مجلس الإدارة ومشرف الفريق الأول بالنادي عيسى مير، في مؤتمر صحافي، مساء الاثنين، إن المدرب الجديد وقع عقده رسميا مع النادي ليتولى تدريب الفريق لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد.

وذكر مير أن التعاقد مع بيسيرو جاء لمعرفته بالأجواء في الإمارات ومتابعته الدائمة للدوري، ومستويات اللاعبين، خصوصا أنه كان ضمن الخيارات المطروحة قبل التعاقد مع دونيس، وأن ارتباطه بأحد الأندية حال دون التعاقد معه من بداية الموسم.

وقال إن إنهاء تعاقد المدرب السابق دونيس جاء نتيجة لرؤية الإدارة في عدم مقدرته على تنفيذ تطلعات وطموحات النادي كما كان مخططاً لها، مشدداً على أن الإدارة منحته وقتاً كافياً دون نتائج ملموسة.

وعبر بيسيرو عن سعادته بالتواجد في نادي الشارقة، ذاكراً أنها ليست المرة الأولى التي يدرب فيها أحد أندية الدولة، فقد سبق له تدريب نادي الوحدة، مشيرا إلى قبوله التحدي بتدريب الفريق في هذه الفترة الصعبة.

وكشف المدرب عن مفاوضاته مع النادي، والتي بدأت قبل عام ونصف من الآن، ولكن ظروف تعاقداته في تلك الفترة حالت دون حضوره، مشيداً بإدارة الفريق وواصفاً الشارقة بالفريق الكبير.

وأكد المدرب ثقته الكبيرة في اللاعبين الموجودين بالفريق حالياَ، معبراً عن رغبته الكبيرة وحماسه ليعود بالفريق مجدداً كما يعرفه الناس.

وتحدث المدرب عن اللاعبين، موضحا أنه ما زال في مرحلة النقاش مع الإدارة وقال: "لا زلنا ندرس النقص الموجود في الفريق ولم نحدد لاعبا اجنبيا معينا، وأدرس الوضع الحالي للفريق ولابد من أخذ الوقت الكافي في الاختيار".

وتابع: "يمتلك الفريق مجموعة جيدة من اللاعبين صغار السن، سوف أعمل على تطوير مستوياتهم في المرحلة القادمة".