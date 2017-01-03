الخليج يقهر اتحاد جدة ويخطف منه نقطة ثمينة

أوقف الخليج انتصارات مضيفه اتحاد جدة، بعدما أجبره على الخروج متعادلاً 1-1 في مباراتهما التي احتضنها ستاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة، في ختام المرحلة 15 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وشهدت المباراة أفضلية للاتحاد، الذي فرض سيطرته مبكراً وبدأ أول هجماته بعد مرور 5 دقائق حينما حول لاعبه سلطان مندش كرةً عرضية للمهاجم عبدالرحمن الغامدي الذي فشل في وضعها بالشباك.

وكاد الاتحاد أن يفتتح التسجيل، حينما سدد مهاجمه عبدالرحمن الغامدي كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها مرت بجانب القائم الأيسر للحارس مسلم آل فريج.

وواصل الاتحاد هجومه وسنحت له فرصة أخرى لمدافعه عدنان فلاتة الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء لتمر بجانب القائم الأيمن لحارس الخليج.

وعند الدقيقة 37 تمكن مهاجم الاتحاد فهد المولد من تسجيل هدف السبق، بعد تلقيه تمريرة من زميله عبدالرحمن الغامدي ليسددها في شباك الحارس مسلم آل فريج.

وكاد الخليج أن يرد سريعاً على هدف الاتحاد حينما ارتكب مدافعه عدنان فلاتة خطأً فادحاً بعدما مرر كرةً بالخطأ لمهاجم الخليج عبدالله آل سالم الذي مررها بدوره لزميله عبدالاله بخاري الذي سددها بقوة لتجد المدافع عمار الدحيم الذي أبعدها في اللحظات الأخيرة.

وفي الشوط الثاني، واصل الاتحاد هجومه وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه فهد المولد، الذي تلقى عرضية مميزة من زميله عدنان فلاتة ليحول الكرة خارج الخشبات الثلاث.

وعند الدقيقة 70 نجح مهاجم الخليج عبدالله آل سالم بتسجيل هدف التعادل بعدما حول عرضية زميله محمد المطوع برأسه في شباك الحارس عساف القرني.

واستغل الخليج اندفاع لاعبي الاتحاد وكاد مهاجمه عبدالله آل سالم أن يسجل الهدف الثاني، بعد تلقيه تمريرة من زميله محمد المطوع ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية أبعدها الحارس عساف القرني بصعوبة.

وسنحت فرصة ثمينة للخليج للاعبه طلال مجرشي الذي أهدر هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة ذكية من زميله محمد المطوع، ليواجه المرمى ويسدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

وواصل الاتحاد هجومه وأهدر لاعبه سلطان مندش هدفاً محققاً بعد متابعته لتسديدة زميله جمال باجندوح، العائدة من الحارس مسلم آل فريج، الا أنه سددها خارج المرمى لتنتهي المباراة بالتعادل الايجابي 1-1.

وارتفع رصيد الاتحاد إلى 32 نقطة في المركز الرابع، وارتفع رصيد الخليج إلى 13 نقطة متقدماً إلى المركز 11.