عايض مبخوت: أغلقنا ملف التعاقد مع الفرج

أكد عايض مبخوت، المدير التنفيذي للجزيرة الإماراتي، إغلاق إدارة ناديه ملف التعاقد مع اللاعب سلمان الفرج، لاعب الهلال والأخضر السعودي، بعدما تعثرت صفقة الانتقال بين الناديين خلال الفترة الماضية، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن ناديه الإماراتي، لا يرغب حاليا في استقطاب أي لاعب سعودي إلى صفوفه.

وقال مبخوت في حديثه الخاص لـ"العربية.نت": "أغلقنا ملف التعاقد مع اللاعب سلمان الفرج كليا، ولا نفكر إطلاقا في التفاوض مجددا لاستقطابه خلال الفترة الحالية".

وزاد: "الفترة الماضية كنا نرغب بشدة في التعاقد مع اللاعب، نظير حاجة الفريق الملحة لخدماته، وذلك عقب متابعة المدير الفني للاعب، ومطالبته بانضمامه إلى صفوف الفريق".

وتابع المدير التنفيذي للنادي الإماراتي: "فريقنا مستقر فنياً، ولا نية لدينا في التعاقد مع لاعبين جدد، كذلك لا نفكر في استقطاب أي من اللاعبين السعوديين خلال الفترة الحالية".

وكانت الإدارة الهلالية قد أعلنت في السابع عشر من سبتمبر الماضي، عن تلقيها عرضا رسميا من نظيرتها في الجزيرة الإماراتي، من أجل شراء المتبقي من عقد اللاعب سلمان الفرج، قبل أن تعلن بقاءه واستمراريته ضمن الخارطة الزرقاء خلال الموسم الجاري.