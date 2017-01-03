ودية العين تجهز أهلي جدة خلال فترة التوقف

كشف وجدي الطويل، المشرف العام على الفريق الأول بنادي أهلي جدة، عن إمكانية خوض مواجهة ودية أمام العين الإماراتي خلال فترة توقف منافسات دوري جميل للمحترفين، مؤكدا في الوقت ذاته، أن إدارة ناديه الجداوي، أنهت كافة اجتماعاتها الخاصة مع الجهاز الفني بشأن تحديد احتياجات الفريق خلال فترته المقبلة.

وقال الطويل في حديثه الخاص لـ"العربية.نت": "يتمتع اللاعبون الآن بإجازة حتى اليوم الـ6 من يناير الجاري، على أن تعود التدريبات في اليوم التالي".

وتابع: "وتقرر أن يقيم الفريق معسكرا خارجيا خلال فترة التوقف الحالية، سيتخلله بعض المواجهات الودية، فيما لم يحدد مكانه بعد، أمامنا 3 خيارات، أولها في قطر، وثانيها الإمارات، أو البقاء والاكتفاء بمعسكر داخلي في جدة".

وزاد بقوله: "ربما يكن خيار الإمارات هو الأقرب والأنسب، وجاري التنسيق مع الأشقاء في نادي العين على خوض مواجهة ودية تجمع الفريقين، فيما نجد صعوبة حتى الآن في إقامة المعسكر في الدوحة، بسبب تأشيرات الإخوان المصريين".

وفيما يتعلق باحتياجات الفريق الأخضر خلال الفترة المقبلة، اختتم الطويل: "أنهينا كافة الاجتماعات الخاصة مع الجهاز الفني بقيادة غروس، وتم تحديد خلالها احتياجات الفريق للفترة المقبلة، وسنعلن عن كافة التفاصيل في الوقت المناسب".