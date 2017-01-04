ايفيرالدو الفيصلي يخطف نجومية الجولة 15

شهدت تشكيلة الأسبوع الخامس عشر من الدوري السعودي وجود وجوه جديدة على القائمة، فيما كان الهلال أبرز الغائبين.



للأسبوع الثاني على التوالي يحل مسلم آل فريج من الخليج في مركز حراسة المرمى، بعدما ساهم في حرمان الاتحاد من الفوز إثر تصديه للعديد من الكرات الخطيرة.

وبعد غياب استمر لـ5 جولات، عاد لاعب الاتفاق حسن كادش ليشغل خانة الظهير الأيسر، إثر آدائه الجيد أمام النصر، كادش أرسل ثلاث كرات عرضية ناجحة، وصنع فرصة خلال اللقاء.



صراع بين عمر هوساوي وآداما فرانسوا على مركز الدفاع، انتهى لصالح السنغالي، حيث لعب بشكل جيد أمام الاتحاد، خصوصا في الكرات الرأسية.



وجه جديد أيضا معنا في خانة الدفاع الثانية، التي سيطر عليها لاعب الوحدة كامل الموسى، بعدما تمكن من تسجيل هدف الفوز لفريقه على الرائد في الدقيقة السابعة والثمانين، مُوقفا سلسلة الخسائر التي تعرض لها ناديه منذ مطلع نوفمبر الماضي.



أما خانة الظهير الأيمن فيشغلها خالد الغامدي من النصر، وهي المرة الرابعة له ضمن التشكيلة، يتميز الغامدي بعرضياته المتقنة، و تمكن في المباراة من ايقاف سرعة وخطورة صالح العمري من الاتفاق.



في خانة الوسط الأيسر ظهر معنا علي عواجي من الأهلي لأول مرة، ورغم مشاركته متأخرا في المباراة، فإنه كان نقطة التحول، حيث سجل هدفي اللقاء، مُثَبتا أقدام الأهلي في المركز الثاني.



بإجماع محللينا استحوذ لاعب الشباب أحمد عطيف على خانة المحور الأولى، إذ كان نجم مباراة فريقه أمام الباطن، بعد احرازه الهدف الأول وصناعته للثاني.



فيما اقتنص خانة المحور الثانية لاعب النصر عبد الرحمن الدوسيري، حيث كان من أبرز اللاعبين تمريرا للكرات، ونجح في قطع العديد من الكرات على الاتفاق.



في خانة الوسط الأيمن يأتي لاعب الاتحاد فهد المولد في ظهوره السابع في تشكيلتنا، المولد سجل هدف الاتحاد، ليصل إلى هدفه الشخصي رقم 11 في المركز الثالث بصدارة الهدافين، مقلصا الفارق مع عمر السومة ومحمود كهربا.



باختيار أربعة من محليلنا احتل ايفيرالدو من الفيصلي خانة الهجوم، بعدما سجل هدفين في المبارة وصنع الثالث، مهديا فريقه فوزا غاب عنه منذ اكتوبر الماضي.



أما خانة الهجوم الثانية فسيطر عليها حسن الراهب، باجماع محللينا، حيث شكل نزوله إلى أرضية الملعب في الشوط الثاني، نقطة التحول في المباراة، مع تسجيله هدفين، تصدر من خلالها قائمة هدافي النصر لهذا الموسم.



كان هذا بالنسبة لتشكيلة الأحد عشر لاعبا، أما الأفضل بين زملائه بحسب تصويت المحللين فهو، أيفيرالدو الفيصلي، بعد مساهمته في تحقيق فريقه فوز مهم على منافس مباشر هو القادسية، قادت الفيصلي الى المركز التاسع في سلم الترتيب.



أما أفضل مدرب فهو المصري عادل عبد الرحمن من الوحدة، وقد سبق وظهر معنا في التشكيلة عندما كان مدربا للباطن بداية الموسم، عبدالرحمن استطاع الرجوع بالوحدة إلى اجواء المباراة بعدما كان متاخرا بهدف عن الرائد، وانتهت المباراة بفوز فريقه.



للأسبوع الثاني على التوالي، يقتنص خالد الطريس خانة أفضل حكم بالجولة، بعد سيطرته على لقاء الهلال والتعاون، واحتوائه اللاعبين واتخاذه العديد من القرارات الصحيحة.