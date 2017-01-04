الاتفاق يعاود تدريباته قبل ودية غلطة سراي

يخضع صالح العمري، لاعب نادي الاتفاق، للعلاج في عيادة النادي الشرقي تحت إشراف الجهاز الطبي، وذلك عقب تعرضه للإصابة في مفصل القدم خلال مباراة فريقه الماضية أمام النصر.

وطمأن الجهاز الطبي مدرب الفريق الإسباني خوان كارلوس جاريدو على إصابة اللاعب التي لن تعيقه عن دخول التدريبات الجماعية، والتي بدأت الأربعاء بعدما خضع اللاعبون لراحة لمدة يومين.

ويستعد النادي الشرقي خلال فترة توقف الدوري السعودي لخوض مواجهته الودية أمام غلطة سراي التركي في التاسع من يناير الجاري، وقبل أن يلاقي ضمك في دور الـ32 لكأس خادم الحرمين الشريفين في الـ18 من الشهر نفسه.