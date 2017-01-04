المولد: صبرت.. انتصرت.. وعدت إلى "بيتي"

أكد اللاعب سعيد المولد، أنه انتصر قانونيا وعاد مجددا إلى صفوف ناديه أهلي جدة، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أنه اختار بوابة الرائد عقب نهاية تجربته البرتغالية، بسبب أنه النادي الأجدر والأنسب له.

وقال المولد ضيف "في المرمى" بعد عودته إلى أسوار النادي الجداوي: "الحمد لله، لا يوجد أحلى من أنك ترجع إلى بيتك، الأمور تسهلت والقادم أفضل، وأود أن أشكر إدارة الرائد على تعاملها الراقي خلال فترة تواجدي".

وأضاف: "انتهى عقدي مع النادي البرتغالي، وتم التعاقد مع الرائد، واخترته كونه النادي الأجهز والأجدر".

وعن عقده مع اتحاد جدة، زاد: "أنا وقعت عقدا احترافيا مع الاتحاد، وقررت أن أفسخ التعاقد، وهذا حق مشروط للاعب، وليس لدي أي مشاكل مع النادي".

وتابع اللاعب الدولي حديثه لـ"في المرمى": "تعلمت من تجربة البرتغال الصبر والانضباط، وخلال فترة تواجدي هناك لم أتواصل مع ناديي الأهلي والاتحاد".

وأنهى المولد حديثه: "احترمت قرار لجنة الاحتراف حين صدوره، لكنني لم أقتنع به، والآن انتصرت قانونيا على النقاد والإعلام".