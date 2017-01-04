الكرات الثابتة.. سلاح فتاك في الدوري السعودي

الشوط الأول من لقاء الأهلي والاتفاق، يوشك على الانتهاء والنتيجة سلبية، حينها تحصل الأهلي على ضربة حرة مباشرة، تقدم لها عمر السومة، وبقدمه اليمنى، سجل هدفا أنهى به الشوط لصالح الأهلي، الذي أتم المباراة بأربعة أهداف مقابل هدف.

على العكس تماما، لم ينتظر كارلوس فيلانويفا أكثر من 10 دقائق ليهز شباك الخليج من ضربة حرة مباشرة، أعلنت التقدم للضيوف، الذين أنهوا المباراة بانتصار بثلاثة أهداف لهدفين.

القدم اليمنى لفيكتور أيالا أنقذت النصر من الوقوع في فخ القادسية في الجولة الثالثة، وأهدت النصر فوزه الثاني في الموسم.

عمر السومة، عاد في الجولة الثالثة ليسجل الثاني له هذا الموسم من ضربة حرة مباشرة، وهذه المرة في مرمى الشباب الذي انتصر بثلاثة أهداف لهدفين.

فيكتور أيالا من جديد، يحسم موقعة الأهلي في الجولة السادسة، فرحة عامرة وإن انتهت ببطاقة صفراء.

الهدف الأول لعمر السومة، يوم سجل السوبر هاتريك في شباك الخليج كان من ضربة مباشرة، في الدقيقة السابعة، أعلن بعدها التحدي، فيكتور أيالا قبِل التحدي، وأنهى لقاء الأصفرين منذ الدقيقة الرابعة عشرة، كانت الضربة المباشرة أجمل هدية للمولود الجديد.

ورغم فوز الهلال المحسوم بهدفين، فإن السومة قرر تعكير الأجواء الزرقاء في اللحظة الأخيرة بهدف من ضربة حرة مباشرة انتهى بعدها اللقاء، هدف هو الرابع من نوعه.

ديربي الشرقية، تقدم الاتفاق بهدفين، وحضر عبدالرحمن العبيد لتقليص الفارق في الدقيقة السابعة والستين، كرة لم يستطع الكسار سوى مشاهدتها تمضي نحو الشباك.

على غرار مواطنه رونالدو المختص بالضربات الثابتة، وقف أوكرا الفتح أمام الكرة بحثا عن العودة لمباراة فريقه أمام الخليج، سجل هدفا لكن اللقاء انتهى خلجاويا.

إلى جانب تميزه بالأرقام في الدوري، يلعب فهد الأنصاري دورا في حسم مباريات فريقه الاتحاد وتأكيد النتيجة في مواجهات أخرى، وهذه المرة بركلة مباشرة أمام الفيصلي في الدقيقة الخامسة والثمانين.

بعد أن صنع هدفا من ثابتة، حسم يحيى الشهري لقاء الفتح من ركلة ثابتة أيضا في الدقيقة الحادية والستين.

توجيهات متعب شراحيلي لحائط الصد لم تمنع كرة فهد الأنصاري من اختراق أسفل صفوف لاعبي الرائد، لتسكن الشباك وتحسم اللقاء في الدقيقة الحادية والثمانين.