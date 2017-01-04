عثمان: أمهلنا الاتحاد قبل تقديم شكوى العكايشي

أكد غازي عثمان، المتحدث الرسمي لنادي النجم الساحلي التونسي، أن ناديه تقدم بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد نادي اتحاد جدة، بسبب عدم سداد باقي مستحقات صفقة انتقال اللاعب أحمد عكايشي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال عثمان في حديثه لـ"في المرمى": "الشكوى قمنا بها بعد العديد من الأحاديث الودية مع إدارة الاتحاد دون جدوى، أمهلنا النادي الكثير من الوقت، ولم نكن نرغب بالوصول إلى فيفا".

وتابع: "المبلغ المطلوب هو 2 مليون و300 ألف يورو، النادي تخلف عن سداد القسط الأول، فيما لم يقدم سوى 400 ألف يورو".

وأنهى عثمان حديثه: "علاقتنا تاريخية وقديمة مع اتحاد جدة، لكن نادينا يمر بحالة مالية صعبة، وطلبنا منهم سداد المبالغ المتبقية".