المعمر: تقدمت بالطعن خلال الفترة الزمنية القانونية

أكد خالد المعمر، المرشح لمنصب رئيس اتحاد القدم السعودي، تقديمه طعنا في الإجراءات التي شابت الانتخابات الأخيرة، مشيرا في الوقت ذاته، إلى انتهاك اللجنة مبادى الشفافية خلال العملية الانتخابية للكرسي الرئاسي.

واستبعد المعمر من الجولة الثانية للانتخابات التي جرت السبت الماضي، بعد أن حصل على 10 أصوات، و12 صوتا للمالك، و20 صوتا لعزت، حيث فاز عزت بمنصب الرئيس من الجولة الثالثة، بحصده 25 صوتًا، مقابل 17 للمالك.

وقال المعمر في حديثه الخاص لـ"في المرمى": "غابت المبادئ في العملية الانتخابية، مثل الشفافية والحياد بين المرشحين".

وتابع: "قدمت طعوني خلال الفترة الزمنية القانونية لتقديم التظلم، أشعرت أحمد عيد في قاعة مركز الاقتراع عن تظلم سأقوم بتسليمه، حيث أن الأعضاء في لجنة الانتخابات هم أنفسهم في لجنة الانضباط، وهذا أمر يتنافى مع الشروط الموضوعة".

وواصل المعمر حديثه: "آلية الفرز والعد يجب أن تقوم بموجب المادة 31، حيث أن لجنة الانتخابات لم تقم بهذه المهمة، نظرا لتواجد أكثر من 10 أشخاص على المسرح، فيما يجب أن تقوم اللجنة ذاتها بعملية التدقيق لبيانات الناخبين".