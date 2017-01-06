السعود: سأعتزل.. ومتحدث القادسية: سأشتاق لك

أكد خالد السعود، مدير الاحتراف في نادي الفتح، عدم قدرة اللاعب البرازيلي إلتون من اللعب بشعار القادسية، بعدما وقع الأخير عقدا احترافيا مع النادي الشرقي، فيما أكد محمد العتيبي، المتحدث الرسمي لنادي القادسية، أن ناديه أنهى كافة اجراءات انتقال اللاعب القانونية مع نادي مسيمير القطري.

وقال السعود ضيف "في المرمى": "لازلت أؤكد أن إلتون لن يلعب دون موافقة خطية من نادي الفتح، على الأقل خلال الفترة الشتوية الحالية".

وزاد: "اللاعب تسلم كافة مرتباته، وجزء من عقده الاحترافي، كما رفض استلام الشيك الأخير، وتم تزويد الاتحاد العربي السعودي بخطاب قبل سفر اللاعب، وأود التأكيد مجددا على أن اللاعب لن يلعب بأي شكل من الأشكال، وإذا لعب بشعار القادسية سأعتزل الوسط الرياضي".

من جهته، علق العتيبي "ضيف المرمى" عن القضية قائلا: "قضية إيلتون مع الفتح لاتعنينا، وفيما يتعلق بجزيئة اللاعب فهي تتمثل بعقده مع نادي مسيمير القطري".

وواصل حديثه: "اليوم تم ارسال الأوراق كاملة إلى لجنة الاحتراف، وكلنا ثقة في تطبيق لائحة الاتحاد الدولي كما حدث في حالات مشابهة كثيرة في الأندية السعودية".