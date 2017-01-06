العمراني يستقيل.. وفيصل بن تركي: خسارة كبيرة

أعلنت إدارة نادي النصر، عن استقالة عبدالله العمراني، نائب رئيس النادي بسبب ظروفه الخاصة، وذلك بحسب البيان الصادر الجمعة من قبل أصفر العاصمة.

وكتب النصر عبر بيان رسمي: "وافق رئيس هيئة أعضاء الشرف، رئيس المجلس التنفيذي الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز على رغبة المهندس عبدالله العمراني بالاستقالة، بعد أن تقدم بها لسمو رئيس النادي الأمير فيصل بن تركي، نتيجة لظروفه الخاصة".

وزاد البيان الأصفر: "هذا وثمن الأمير مشعل والأمير فيصل للعمراني جهوده التي بذلها خلال فترة عمله كنائب لرئيس النادي، مؤكدين على أنه سيبقى من أعضاء الشرف الداعمين لمسيرة النادي".

فيما كتب الأمير فيصل بن تركي عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "الأخ العزيز عبدالله العمراني، استقالتك خسارة كبيرة، ولكن ثقتنا في استمرار محبتك ودعمك للكيان كما كنت دائما لا تتغير".