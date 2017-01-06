الإصابة تبعد وليد عبدالله عن تدريبات الأخضر

استهل المنتخب السعودي، معسكره الإعدادي المقام حاليا في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بحصتين تدريبيتين صباحية ومسائية على استاد القوات المسلحة.

واشتملت تدريبات الأخضر، التي قادها الهولندي فان مارفيك، على تكثيف الجوانب اللياقية وتنويعها، كذلك على تدريبات التمرير القصير والطويل، عقبها تدريبات بالكرة والحركة السريعة.

وشهدت الحصة التدريبية الصباحية غياب اللاعب منصور الحربي نظير تعرضه لإنفلونزا، فيما اكتفى زملائه عساف القرني، نايف هزازي، بتمارين خاصة في النادي الصحي برفقة الجهاز الطبي، بينما لم يكمل وليد عبدالله الحصة التدريبية لشعوره ببعض الآلام في عضلات الظهر.