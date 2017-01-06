عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة سعودية

الإصابة تبعد وليد عبدالله عن تدريبات الأخضر

المصدر: العربية.نت
لاعبو الأخضر خلال الحصة التدريبية المسائية في معسكر أبوظبي
رابط مختصر

استهل المنتخب السعودي، معسكره الإعدادي المقام حاليا في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بحصتين تدريبيتين صباحية ومسائية على استاد القوات المسلحة.

واشتملت تدريبات الأخضر، التي قادها الهولندي فان مارفيك، على تكثيف الجوانب اللياقية وتنويعها، كذلك على تدريبات التمرير القصير والطويل، عقبها تدريبات بالكرة والحركة السريعة.

وشهدت الحصة التدريبية الصباحية غياب اللاعب منصور الحربي نظير تعرضه لإنفلونزا، فيما اكتفى زملائه عساف القرني، نايف هزازي، بتمارين خاصة في النادي الصحي برفقة الجهاز الطبي، بينما لم يكمل وليد عبدالله الحصة التدريبية لشعوره ببعض الآلام في عضلات الظهر.

كلمات دالّة

#المنتخب السعودي, #فان مارفيك, #أحمد عيد

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر