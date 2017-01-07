المرزوقي لجماهير الأهلي: فيتفا باقٍ.. ولم نفاوض الراهب

أكد أحمد المرزوقي، رئيس أهلي جدة، استمرارية اليوناني فيتفا ضمن صفوف الفريق حتى نهاية الموسم الجاري، مشيرا في الوقت ذاته، إلى عدم نية النادي الجداوي، في التعاقد مع اللاعب حسن الراهب، مهاجم النصر حاليا وفريقه سابقا.

وقال المرزوقي في حديث خاص لـ"العربية.نت": "أود التأكيد على بقاء اليوناني فيتفا حتى نهاية الموسم الحالي، فيما يبقى قرار تجديد التعاقد مع اللاعب عقب نهاية عقده بيد الجهاز الفني".

وتابع العائد لكرسي رئاسة النادي الجداوي: "فيتفا ركيزة أساسية، من أهم الركائز لدى المدرب السويسري كريستيان غروس، ولا يمكن الاستغناء عنه أبدا خلال هذه الفترة".

وعن نية التعاقد مع حسن الراهب، مهاجم الفريق السابق، زاد المرزوقي بقوله: "لم ننوِ أبدا التعاقد مع اللاعب حسن الراهب، ولا صحة لما تم تداوله مؤخرا عن ذلك، قمنا بالتجديد خلال الفترة الماضية مع المهاجم مهند عسيري نظرا لحاجة الفريق إلى خدماته، وهذا أمر كافٍ".