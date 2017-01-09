الاتفاق يكرم وفادة غلطة سراي بثلاثة أهداف

أسعد الاتفاق جماهيره التي توافدت إلى مدرجات ستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام وهز لاعبوه شباك غلطة سراي التركي 3 مرات في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الإثنين وانتهت لأصحاب الأرض 3-1.

وسجل محمد كنو، صالح العمري ومحمد الكويكبي لمصلحة الاتفاق بينما سجل البرتغالي بروما هدف الضيوف الوحيد قبل نهاية الشوط الثاني.

وتقدم الاتفاقيون مبكراً عبر نجمهم محمد كنو في الدقيقة 20، وأتبعه زميله صالح العمري بالهدف الثاني عقب 5 دقائق من اهتزاز شباك الاتراك أول مرة، وهي النتيجة التي انتهى عليها الشوط الأول.

وفي منتصف الشوط الثاني، أحرز محمد الكويكبي هدف الاتفاق الثالث، وفي الدقيقة 81 سجل البرتغالي بروما هدف غلطة سراي الوحيد.