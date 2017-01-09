النصر ينهي الجدل حول زوران ويبقيه موسماً إضافياً

حسم النصراويون الجدل الدائر حول استمرار مدربهم زوران ماميتش، وأقفلوا باب السؤال الذي يعقب كل مباراة "هل يبقى الكرواتي أم يرحل؟!"، وقرروا تمديد عقد المدير الفني الكرواتي حتى نهاية الموسم المقبل.

وقالت إدارة النصر في بيان رسمي: حرصاً من إدارة النادي الحفاظ على استقرار الفريق وخلق بيئة عمل مناسبة لإعطاء الجهاز الفني فرصته الكافية فقد تقرر تمديد عقد الجهاز الفني للفريق حتى نهاية الموسم المقبل، وجاري التنسيق بهذا الشأن مع المدرب زوران ماميتش لاستكمال الإجراءات النظامية والقانونية المترتبة على ذلك.

وتولى ماميتش تدريب النصر مطلع العام الجاري، وكان عرضة للانتقادات خصوصاً بعد إبعاد حسين عبدالغني عن الفريق، وقاد الفريق إلى نهائي كأس ولي العهد واحتلال المركز الثالث في الدوري برصيد 32 نقطة وبفارق 5 نقاط عن الهلال المتصدر.