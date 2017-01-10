إدارة الرائد تنهي 4 قضايا منظورة لدى "الاحتراف"

أعلنت إدارة نادي الرائد، عن إنهائها 4 قضايا منظورة لدى لجنة الاحتراف باتحاد القدم السعودي، فيما تسعى الإدارة ذاتها، خلال الأيام القليلة المقبلة إلى حل جميع القضايا التي تعوق النادي القصيمي عن التسجيل، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكتب الرائد عبر بيان رسمي: "أنهى مجلس إدارة النادي صباح اليوم، أربع قضايا سابقة منظورة لدى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، في الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم".

وتابع البيان: "وتسعى الإدارة خلال الأيام القادمة لحل جميع القضايا التي تعوق النادي عن التسجيل خلال الفترة الشتوية، وفق الإمكانيات من أجل تلبية احتياجات الفريق الكروي الأول وتدعيمه بعناصر محلية وأجنبية".