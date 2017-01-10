الاتحاد يترك ملعبه.. ويواجه جدة ودياً

قرر الاتحاديون نقل تدريبات فريقهم إلى الملعب الرديف في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة بدلاً من ملعب النادي، على أن يخوضوا مباراة ودية أمام فريق جدة، أحد أندية الدرجة الثانية السعودية.

وستتحول تدريبات الفريق إلى الملعب الرديف لاستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، وستستمر 3 ساعات يومياً، دون حضور الجماهير على أن يتم السماح لوسائل الإعلام بتغطية ربع الساعة الأولى من مران الخميس.

وسيخوض الاتحاد مباراته الودية أمام جدة يوم السبت (14 يناير) علماً بأن الفريق سبق وأن تواجها ودياً قبل بداية الموسم وانتهت بخماسية لمصلحة الأصفر.