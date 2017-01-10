تصويت فيفا.. أسامة هوساوي يتغلب على فان مارفيك

تفوق أسامة هوساوي قائد المنتخب السعودي على مدربه الهولندي بيرت فان مارفيك في اختيارات أفضل لاعب في العالم، والتي توج بها البرتغالي كريستيانو رونالدو مساء الاثنين في زيوريخ السويسرية، ضاماً إياها إلى جائزة الكرة الذهبية التي حصل عليها أواخر العام الماضي.

ووضع أسامة هوساوي رونالدو خياره الأول مانحاً الأخير 5 نقاط في التصويت، فيما وضع ثنائي برشلونة نيمار وميسي خلفه، بينما توجه فان مارفيك إلى ميسي كأول اختياراته وتلاه رونالدو ونيمار.

وعربياً اشترك الاوروغوياني خورخي فوساتي مدرب قطر وعبداللطيف البهداري قائد المنتخب الفلسطيني بالتصويت للجزائري رياض محرز لاعب ليستر سيتي في المركز الأول، فيما اختار أيمن الحكيم مدرب سوريا البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

وكان الإسباني خوان رامون لوبيز كارو مدرب منتخب عمان السابق قد اختار البولندي روبرت ليفاندوفيسكي ضمن خياراته، بينما اشترك حسن الهيدوس قائد قطر والعماني عبدالعزيز المقبالي وكارل ياروليم مدرب منتخب التشيك وأهلي جدة السابق باختيار الويلزي غاريث بيل.

وانحاز الأردني عامر شفيع إلى حراس المرمى، ووضع الإيطالي جيانلويجي بوفون في المركز الأول، أما البرازيلي داني ألفيش قائد البرازيلي فتجاهل لاعبي العالم واختار ثلاثي هجوم برشلونة الذين كان معهم في الموسم الماضي.