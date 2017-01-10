حمودي يتجاهل الاتصالات.. والباطن يشكوه إلى فيفا

رفعت إدارة الباطن شكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد صانع الألعاب المصري أحمد حمودي بعد غيابه عن تدريبات الفريق وتخلفه عن مرافقة البعثة التي تعسكر في قطر.

وقال مبارك عامر الظفيري نائب رئيس النادي لـ"العربية.نت": سافر أحمد حمودي إلى مصر دون إذن من إدارة النادي ولم يرد على الاتصالات التي وردته لإعادته إلى التدريبات، بل حتى لم يلتحق في صفوف الفريق في معسكر قطر، رغم انه استلم جميع المستحقات المالية التي يطالب بها، ولم يبق له إلا راتب شهرين فقط، والآن وصلت أيام غيابه إلى 12 يوماً ورفعنا خطاباً بذلك إلى لجنة الاحتراف وقدمنا شكوى تجاهه في الاتحاد الدولي لتركه الفريق.

وعن ما إذا كان حمودي يطالب إدارة الباطن بمبالغ متأخرة، عاد الظفيري للتأكيد: نحن سلمنا حمودي 70% من قيمة عقده الذي وقعه مع الباطن، فهل من المعقول أن نعجز أو نماطل بتسديد النسبة المتبقية؟!.

وزاد الظفيري: حاولنا التواصل مع أحمد للبحث عن حل إذا ما كان يواجه أي مشكلة، لكنه لم يتجاوب، وإزاء ذلك لا نملك إلا أن نحوله للاعب استثمار، كوننا تعاقدنا مع لاعب بدلاً منه، وسيبقى يتدرب في الباطن حتى ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

وانتقل حمودي إلى الباطن مطلع سبتمبر الماضي بعد نهاية عقده مع بازل السويسري، وخاض مع النادي الشمالي 8 مباريات دورية، وسجل خلالها هدفاً واحداً أمام القادسية، وصنع هدفين في مباراة الرائد، كما صنع هدفاً في مباراة كأس ولي العهد أمام التعاون.