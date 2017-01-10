عوض خميس يقابل مفاوضات النصر بالصمت

فضل عوض خميس لاعب النصر الصمت، فضلاً عن الرد على العرض الذي قدمته إدارة ناديه بغية تجديد عقده المنتهي مع نهاية الموسم الجاري، في إشارة تدل على عدم رضاه عن المبلغ المرصود لإبقائه في القائمة الصفراء.

وأفادت مصادر لـ"العربية.نت" أن إدارة النصر قدمت 2.4 مليون ريال سنوياً لعوض خميس الذي سيدخل الفترة الحرة بعد 13 يوماً، لكن اللاعب لم يرد بالقبول أو الرفض حتى اللحظة، منتظراً أن تقوم إدارة الأمير فيصل بن تركي برفع عرضها، أو الانتظار حتى دخوله الفترة الحرة واستقبال العروض من المنافسين.

وأسر عوض خميس لمقربين منه برغبته الحصول على مبلغ مجز ومساواته باللاعبين الذين جدد معهم النصر في فترات سابقة، واعتماد المدربين عليه لاعباً أساسياً طوال المواسم الماضية، بالإضافة إلى تعويضه عن عقده الماضي الذي وقعه قبل 5 أعوام، والذي كان يستلم خلاله 700 ألف ريال سنوياً.

واعتمد زوران ماميتش على عوض خميس بشكل مستمر منذ استلام الرجل الكرواتي تدريب النصر مطلع الموسم الجاري، وشارك لاعب نجران السابق معه في 9 مباريات حتى تعرض إلى الإصابة أمام اتحاد جدة أواخر العام الماضي.

ويسابق النصراويون الزمن بالتجديد مع لاعبيهم محمد عيد وحسن الراهب اللذين يدخلان الفترة الحرة خلال الشهر الجاري، بالإضافة إلى توقيع عقدين احترافيين مع عبدالرحمن الدوسري وسامي النجعي اللذين ضمهما بيرت فان مارفيك إلى قائمة المنتخب السعودي التي تعسكر حالياً في أبوظبي الإماراتية.