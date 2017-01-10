"الاحتراف": استلام شهادة إلتون لا يعني تسجيله للقادسية

أعلنت لجنة الاحتراف باتحاد القدم السعودي استلام شهادة انتقال البرازيلي إلتون جوزيه لاعب القادسية الجديد، بيد أنها أشارت إلى أن الاستلام لا يعني الموافقة على تسجيله.

وسبق للجنة الاحتراف الإعلان عن منع تسجيل إلتون في أي فريق سعودي إلا بموافقة نادي الفتح الذي لعب له إلتون حتى نهاية الموسم الماضي قبل أن يقرر فسخ عقده، والانتقال إلى مسيمير القطري.

وكتبت لجنة الاحتراف عبر حسابها على "تويتر": تم استلام شهادة انتقال البرازيلي إلتون جوزيه لصالح نادي القادسية، وبناء على المادة 3/44 من لائحة الاحتراف فإن طلب الشهادة لا يعني الموافقة على تسجيله.

وانضم إلتون إلى صفوف القادسية في فترة الانتقالات الشتوية بعد تجربة قصيرة في الدوري القطري.