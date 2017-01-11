الاتحاديون يرحبون بسفياني عبر "صورة وتغريدة"

رحب الاتحاديون بلاعبهم الجديد ربيع سفياني عبر تغريدة نشرها عمر مسعود نائب رئيس النادي في ساعة مبكرة من صباح اليوم، في إعلان رسمي عن توقيعهم أول صفقاتهم الشتوية.

ونشر عمر مسعود نائب رئيس اتحاد جدة صورة جمعته إلى جانب حاتم باعشن رئيس النادي والمفاوض عبدالله شرف الدين ونواف المهدي وكيل أعمال اللاعب، وكتب: صورة تجمعنا مع وكيل اللاعبين الأخ نواف.. مبروك ربيع السفياني، وأسأل الله أن يكتب لك التوفيق يا رب".

وكان سفياني قد أعلن عن انتقاله إلى الاتحاد كلاعب هاو عبر برنامج "في المرمى" بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الجاري.



