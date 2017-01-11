الاتفاقيون يستقبلون البوليفي دوك

أعلنت إدارة نادي الاتفاق، عن وصول المهاجم البوليفي ياسماني دوك الأربعاء إلى الدمام، حيث سيخضع لفحص طبي قبل انضمامه رسمياً إلى صفوف الفريق.



وانتقل دوك إلى الاتفاق قادماً من نيويورك كوزموس الأميركي الذي لعب في صفوفه العام الماضي بننظام الإعارة قادماً من فريق سبورت بويز ورانز البوليفي الذي أحرز لمصلحته 5 أهداف في 14 مباراة دورية.



وعلى الصعيد الدولي، لعب ياسماني 10 مباريات دولية مع بلاده، سجل خلالها هدفاً أمام باراغواي في تصفيات كأس العالم.

كما أعلنت إدارة النادي الشرقي أيضا، عن إعارة اللاعبين جابر الزيادي وتركي السفياني إلى نادي النهضة حتى نهاية الموسم الجاري.