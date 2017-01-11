المؤشر يعود إلى تدريبات الأخضر

انضم اللاعب سلمان مؤشر إلى التدريبات الجماعية للمنتخب السعودي خلال معسكره الإعدادي المقام حاليا في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بعدما أنهى برنامجه التأهيلي رفقة الجهاز الطبي. فيما خضع زميله سامي النجعي، إلى تدريبات خاصة تحت إشراف الجهاز الطبي، إثر معاناته من آلام في العضلة الضامة.

وكان الأخضر قد استأنف تدريباته الأربعاء، تحت قيادة مدربه بيرت فان مارفيك، وسط حضور عادل عزت، الرئيس الجديد للاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك ضمن الاستعدادات لاستئناف مشواره بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.