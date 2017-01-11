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الوادعي: عانيت من مركز التحكيم.. وسأتوجه إلى فيفا

المصدر: دبي - قناة العربية
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اعتبر أحمد الوادعي، المرشح السابق لمقعد نائب رئيس اتحاد القدم السعودي، أن قرار مركز التحكيم بإعادته إلى السباق الانتخابي قبل 30 ساعة من عقد الانتخابات التي فاز بها عادل عزت كرئيس وياسر المسحل كنائب رئيس.

وقال الوادعي لـ"في المرمى": قرار مركز التحكيم المتأخر وصل قبل 30 ساعة وهذا مجحف بحقي، وبعثت أكثر من خطاب بشأن تأجيل الانتخابات، وفي يوم الاقتراع لم أمنح الفرصة لشرح برنامجي أمام أعضاء الجمعية العمومية، واكتشفت أن أحمد عيد لا يعرف عن قرار مركز التحكيم الرياضي بإعادتي.

وزاد: سأواصل دعواي، لكن هذه المرة سأتوجه إلى فيفا، لأني عانيت كثيراً من مركز التحكيم الرياضي.

كلمات دالّة

#أحمد الوادعي, #ياسر المسحل, #انتخابات اتحاد القدم

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