كوزمين يؤكد: أهلي دبي يريد التعاقد مع سلمان الفرج

أكد الروماني أولاريو كوزمين مدرب أهلي دبي رغبة فريقه بضم سلمان الفرج لاعب الهلال، الذي ينتهي عقده مع الفريق السعودي مع نهاية الموسم الجاري.

وقال كوزمين مدرب الهلال والمنتخب السعودي سابقاً في مؤتمر صحفي حول رغبة ناديه بضم الفرج: لا أقدر على الإجابة حالياً لأننا لم نصل حتى الآن إلى شيء، سلمان الفرج من المرشحين للانضمام إلى الأهلي كلاعب آسيوي، ولكن لا يمكن أن أقول أكثر من ذلك، بلغت الإدارة وسنرى ما يمكننا فعله.



وبدأ الفرج مشواره مع الفريق الأول في نادي الهلال تحت إشراف كوزمين خلال موسم 2008-2009، وانطلق بعدها ليحجز خانة أساسية في الكتيبة الزرقاء.