وكيل عبدالأمير: سعد وافق على عرض الأهلي دون نقاش

أكد أحمد العتيبي وكيل أعمال العراقي سعد عبدالأمير والمنضم مؤخراً إلى صفوف أهلي جدة، أن موكله وافق على عرض الأخير دون الخوض في أي تفاصيل تخص العقد، بسبب رغبته الشديدة بارتداء القميص الأخضر.



وأعلن القدساويون مساء الخميس موافقتهم على بيع ما تبقى من عقد العراقي سعد عبدالأمير إلى أهلي جدة في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد مفاوضات استمرت قرابة أسبوعين، بطلب من السويسري كريستيان غروس مدرب الأهلي.



وقال أحمد العتيبي، وكيل أعمال اللاعب العراقي لـ"العربية.نت": اتفق الأهلاويون مع إدارة القادسية على دفع 4 ملايين ريال مقابل ما تبقى من عقد سعد عبدالأمير، إضافة إلى إعارة اللاعب الشاب ريان الموسى.

وأتبع العتيبي: زادت وتيرة المفاوضات في الساعات الأخيرة، وتفاهم سعد مع إدارة القادسية على بعض التفاصيل المتعلقة بينهما، وهذا بسبب رغبته الشديدة باللعب في صفوف الأهلي. وأردف: نحن وافقنا على الانتقال إلى الأهلي دون الخوض في التفاصيل المالية أو مدة العقد، على أن يتحدد ذلك في الساعات المقبلة ويتم الإعلان رسمياً عن الصفقة.

وأعرب عبدالأمير عن شغفه بفكرة اللعب مع أهلي جدة، عبر برنامج "في المرمى" حلقة يوم الأربعاء (16 يناير) قائلاً: هناك مفاوضات مع الأهلي، وهو فريق بطل، واللعب في صفوفه طموح أي لاعب، وأتمنى أن تنجح المفاوضات وأرتدي القميص الأخضر.