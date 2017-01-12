بهوي: لاعبو الأهلي يحتاجون التطور.. وربما أعود إلى جدة

لم يستبعد السويدي، نبيل بهوي، لاعب هامبورغ الألماني الحالي والأهلي السابق، ارتداء قميص الاتحاد، الغريم التقليدي لناديه السابق، وذلك من أجل العيش في جدة من جديد، معتبراً انتقال لاعبي الأهلي إلى أوروبا أمرا صعبا، بسبب حاجتهم إلى امتلاك الكثير من الجوانب التكتيكية.

وقال بهوي لـ"في المرمى": تعرضت إلى إصابة مبكرة مع الأهلي وكان من الصعب الحصول على خانة أساسية، وتأثرت بالأجواء الجديدة ومنها الحرارة وطريقة اللعب المختلفة، وحينها اتفقت مع النادي على فسخ عقدي، لكن ربما أعود إلى جدة من جديد، وربما مع الاتحاد.. لا أدري، لكني أريد الاستقرار في جدة.

وختم: يعجبني أسامة هوساوي رغم أنه كبير بالعمر لكن خبرته كبيرة في الدفاع، كذلك محمد آل فتيل أيضا، وأعتقد أن كل لاعب في الأهلي يملك موهبة كبيرة لكن صعوبة اللعب في أوروبا تتمثل بضرورة امتلاك اللاعب الكثير من الجوانب التكتيكية.