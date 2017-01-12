حسن كادش: أنا رهن إشارة فان مارفيك

أكد حسن كادش مدافع الاتفاق والمنتخب السعودي استفادته وبقية لاعبي المنتخب من المعسكر الإعدادي المقام في أبو ظبي ويمتد حتى منتصف الشهر الجاري.

وقال كادش: يأتي المعسكر في توقيت مهم لكسر المدة الطويلة ما بين الذهاب والإياب في التصفيات، كما أنه ساهم بشكل كبير في زيادة تناغم اللاعبين مع بعضهم عبر التدريبات المكثفة التي شاركوا فيها طوال الفترة الماضية، لذلك العائد الفني لنا كلاعبين و للمجموعة كبير جداً.

وعن مشاركته الدولية الأولى خلال مباراة المنتخب السعودي مع نظيره السلوفيني، رد قائلاً: أنا سعيد بذلك، فأنا و زملائي رهن إشارة المدير الفني متى ما احتاج لنا في المواجهات القادمة من التصفيات.