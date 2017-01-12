سعد عبدالأمير: الأهلي بطل.. وأتمنى ارتداء شعاره

أكد العراقي سعد عبدالأمير، لاعب نادي القادسية، رغبته في ارتداء شعار الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعدما أبدت إدارة النادي الجداوي رغبتها في استقطاب اللاعب بطلب من السويسري كريستيان غروس.

وقال لاعب خط وسط المنتخب العراقي لـ"في المرمى": "الدوري السعودي من أفضل الدوريات في الوطن العربي، القادسية قدم لي الكثير، وعقدي مع النادي مستمر حتى نهاية الموسم الحالي".

وعن مفاوضات أهلي جدة، زاد بقوله: "القادسية يرغب في تجديد التعاقد، لكنني لم أتفق مع الإدارة، فيما الأهلي فريق مميز وبطل للدوري خلال الموسم الماضي، ومن الفرق المنافسة على الدوري، أتشرف بتمثيله، وهذا طموح أي لاعب، هنالك مفاوضات، وأتمنى خوض تجربة الأهلي".