محامي الاتحاد يعترف: قضية مانسو صعبة.. وسنتجاوزها

اعترف الإسباني خوان كريسبو، محامي اتحاد جدة، بصعوبة قضية حسم النقاط من رصيد النادي، لكنه أبدى تفاؤلاً بقلب قرار الخصم بعد تقديم وثيقة جديدة من محامي اللاعب مانسو.

وقال كريسبو لـ"في المرمى": هناك قضايا جديدة تم تقديمها في الشهرين الأخيرين، لكننا نسعى للرد عليها ونتعامل معها بالشكل المناسب، وأشعر بالتفاؤل تجاه كسبها، لكن علينا معرفة بأن فيفا ليس منظمة تتخذ قراراتها بشكل سريع، وأعتقد أن الوقت سيساعدني مع الإدارة بإنهاء كل القضايا.

ونفى المحامي الإسباني وجود قضايا قد تهبط اتحاد جدة إلى الدرجة الأدنى، وزاد: لا يوجد جدول زمني محدد لصدور قرار من فيفا، لكن بالتأكيد أن الاتحاد الدولي سيفعل ذلك قبل نهاية الموسم الحالي.