اتحاد القدم يتفاعل مع قضية هيبيرتي ويمنحه تأشيرة خروج

تفاعل اتحاد القدم السعودي مع قضية هيبيرتي فيرنانديز لاعب الشباب وتدخل في قضية احتجاز جواز سفره لدى إدارة الشباب، وأصدرت له تأشيرة خروج تمكنه من مغادرة السعودية إلى بلاده.

واشتكى هيبيرتي في مداخلة هاتفية مع برنامج "في المرمى" من تأخر رواتبه 7 أشهر وعدم تسلمه جواز سفره مما دفعه إلى مخاطبة سفارة بلاده في الرياض، وهو الأمر الذي دفع اتحاد القدم السعودي إلى التواصل مع إدارة الشباب ومنح اللاعب البرازيلي تأشيرة خروج، على أن يطالب بمستحقاته المالية من الاتحادين السعودي والدولي.

وأكد هيبيرتي في مداخلته الهاتفية مع أنه يذهب إلى النادي يومياً رغم أنه لا يشارك في التدريبات وذلك بطلب من محاميه الخاص.



وواصل هيبيرتي حديثه: لقد قاموا بالوعود دون تنفيذ، فيما المدرب سامي الجابر طالبني بالصبر، حيث إنه ليس بمقدوره فعل أي شيء، أما بالنسبة للمحامي الخاص بي، فقد توجه إلى فيفا، وأنا لا أرغب بالبقاء في الشباب حتى لو تمت التسوية.