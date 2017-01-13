الدبل يؤكد: ننتظر موافقة كنو على عقده الجديد

أكد خالد الدبل، رئيس نادي الاتفاق، تقديم ناديه الشرقي عرضاً احترافياً جديداً للاعب محمد كنو يمتد لـ5 مواسم، مشيراً في الوقت ذاته، إلى حرصهم الشديد، على بقاء اللاعب وزميله محمد الكويكبي ضمن صفوف الفريق.

وقال الدبل في حديثه الخاص لـ"العربية.نت": "محمد كنو لاعب مميز، وركيزة هامة أساسية في صفوف فريقنا، سنسعى جاهدين على بقائه، وتجديد التعاقد معه لسنوات قادمة".

وزاد: "لم يصلنا أي عرضٍ رسمي يطلب خدمات اللاعب، نحن قدمنا عرضا احترافيا جديدا للاعب يمتد لـ5 سنوات، وننتظر رد اللاعب وموافقته".

وعن زميله الكويكبي، تابع الرئيس الشاب بقوله: "كذلك زميله محمد الكويكبي، لم يصلنا شيء رسمي، هو الآخر لاعب شاب وموهوب، ويخوض موسمه الأول بشعار الاتفاق، ولا يمكن التفريط به إطلاقا".

وبرزا الثنائي كنو والكويكبي بشكل لافت للأنظار مع الاتفاق خلال منافسات الموسم الجاري، فيما يحتل فريقهما الشرقي المرتبة السادسة برصيد نقطي بلغ 21 نقطة.