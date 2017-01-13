الهدافون السعوديون.. تراجع أم تقدم؟

فهد المولد، قلب اتحاد جدة النابض، حين يحضر، تحضر روحه، وكأنه يقول لمدرجه الأصفر: أنا هنا، المولد يتصدر ترتيب هدافي المهاجمين السعوديين في الدوري هذا الموسم، قدمه اليمنى كانت حاضرة لهز الشباك 11 مرة، شارك في 15 مباراة، لكن المفارقة أن اللاعب الشاب عجز الموسم الماضي عن خطف الأضواء، واكتفى بكتابه 3 أهداف فقط، بعد أول 15 جولة.

مختار فلاتة، واصل تقديمه مستويات مميزة هذا الموسم، أثمرت عن كتابة 8 أهداف احتل بها المركز الخامس في الترتيب العام والثاني سعوديا، لاعب الوحدة صنع 3 أهداف و13 فرصة لزملائه، وكان فلاتة سجل الموسم الماضي 5 أهداف بعد 15 جولة.

الشمراني يأتي حاليا بالمركز الثالث سعوديا، والسابع في الترتيب العام للهدافين، رغم جلوسه على دكة البدلاء في 6 مباريات من أصل 12 سجل خلالها 7 أهداف، وبفارق 3 أهداف عن الموسم الماضي.

حسن الراهب، لاعب النصر، ورقة زوران ماميتش الرابحة، هداف الفريق بـ6 أهداف وضعته في المركز الرابع بين اللاعبين السعوديين، ابن الثالثة والثلاثين عاما، كان أساسيا في 5 مباريات ومثلها بديلا، في الجولة الخامسة عشرة الموسم الماضي، رصيده حوى هدفا واحدا فقط في شباك الاتحاد.

المركز الخامس سعوديا الموسم الحالي، كان من نصيب لاعب الهلال نواف العابد، 5 أهداف في الرصيد من 10 مباريات كان أساسيا بجميعها وغاب عن 5، في الوقت الذي هزت أهدافه الشباك الموسم الماضي مرتين، وصولا إلى الجولة الخامسة عشرة.